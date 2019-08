"Avevo altre offerte, qui per lottare"

CAGLIARI, 5 AGO - "Il presidente mi ha convinto subito, so che c'è da lottare e so che sarò pronto a rifarlo". Sono le prime parole dell'avventura bis di Radja Nainggolan in rossoblù, a poche ore dalla firma del contratto con il Cagliari, nella conferenza stampa alla Sardegna Arena iniziata con più di un'ora di ritardo. "Avevo qualche offerta - ha continuato l'ex Inter e Roma - ma ho scelto subito. Quando sono andato via avevo detto che sarei tornato. Non così presto, però sono tornato. Poi ci sono anche motivi extracalcistici che sapete. Penso di stare bene, ho sempre dato il massimo". Primo impatto? "Ottimo, ma conoscevo già la strada. Ho già parlato con il mister: sono a disposizione".