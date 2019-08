Giro Polonia, muore Bjorg Lambrecht

ROMA - Tragedia al Giro della Polonia. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi.

Ne dà notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal. Bjorg Lambrecht è stato su subito soccorso dopo la caduta, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche.

Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, Bjorg Lambrecht è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

DA S. COPPI A BJORG LAMBRECHT, QUANTE TRAGEDIE - Tony Simpson agonizzante sul Mont Ventoux al Tour del 1967 è l’immagine che più di ogni altra rappresenta il dramma delle morti avvenute sulle strade del ciclismo, insieme a quella di Fabio Casartelli, in fin di vita al Tour de France del 1995. Da oggi a queste sciagure si aggiunge quella di Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, morto in seguito alla rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto oggi durante la terza tappa del Giro di Polonia.

Ecco la triste sequenza delle tragedie del ciclismo avvenute in gara o allenamento:

• 1935: lo spagnolo Armando Cepeda cade in un burrone nei pressi di Bourg-d’Oisans durante il tour de France.

• 1937: il francese Andrè Raynaud, campione del Mondo degli stayer, resta ucciso in pista ad Anversa.

• 1950: Camille Danguillaume è travolto da una moto nelle fasi conclusive dei campionati nazionali di Francia a Montlhery.

• 1951: Serse Coppi cade nell’ultimo chilometro del Giro del Piemonte. Sbatte la testa sulle rotaie, muore il giorno dopo.

• 1956: il belga Stan Ockers, iridato della strada, resta ucciso sulla pista del velodromo di Anversa.

• 1960: tragedia alle Olimpiadi di Roma: il danese Knud Jansen si sente male, e poi morirà, nel corso della 100 km. a squadre dei Giochi. Verrà poi fuori che prima della gara aveva fatto abuso di farmaci. A causa di questa tragedia il Cio introdurrà alle Olimpiadi i controlli antidoping obbligatori.

• 1967: il britannico Tommy Simpson è vittima di un malore e muore d’infarto sul Mont Ventoux nel Tour de France.

• 1969: il francese Josè Samyn si scontra con un venditore di programmi durante una kermesse a Zingem.

• 1970: il campione del mondo professionisti, il belga Jean-Pierre Monserè, viene investito da una macchina che procede contromano.

• 1972: lo spagnolo Manuel Galera perde la vita cadendo in una tappa del Giro di Andalusia.

• 1976: lo spagnolo Juan Manuel Santisteban muore nella prima tappa del Giro d’Italia: sbanda all’uscita di una curva, cade e sbatte violentemente la testa sul guardrail.

• 1984: il portoghese Joaquim Agostinho per evitare un cane che gli taglia la strada, durante il giro dell’Algarve sbatte la testa e muore dopo dieci giorni.

• 1986: il neo-professionista Emilio Ravasio sbatte la testa sul marciapiede al Giro d’Italia, e muore due settimane dopo.

• 1987: lo spagnolo Vicente Mata è investito durante il trofeo Puig.

• 1987: durante il Giro dell’Alto Var il belga Michel Goffin va in coma per una caduta, muore sei giorni dopo.

• 1991: il dilettante belga Danny Alaerts muore per le ferite riportate nella caduta in una corsa ad Haecht, in ottobre 1992: il giapponese Sirassaka Noriakhi muore travolto da un camion durante un allenamento per i mondiali juniores di Atene. Sembra non abbia rispettato uno stop ad un passaggio a livello.

• 1993: Josep Gil Betancourt, 19 anni, dilettante spagnolo, in gara a Perpignan, in Francia, muore per una frattura al cranio.

• 1994: Geert De Vlaeminck, 26 anni, campione mondiale di ciclocross, muore durante una gara in Belgio, in ottobre.

• 1995: l’olimpionico di Barcellona 1992 Fabio Casartelli cade lungo la discesa dal Portet d’Aspet nella 15/a tappa del Tour, picchia la testa su un paracarro e muore qualche ora dopo.

• 1995: Nestor Mota, Augusto Triana ed Hernan Patino, colombiani, muoiono in un incidente stradale, mentre si allenavano a Manizales.

• 1995: il dilettante Phillippe Marchix, 22 anni, muore durante il Tour dell’Eure.

• 1999: lo spagnolo Manuel Sanroma è vittima di una caduta nel finale della seconda tappa del Giro di Catalogna.

• 2001: i gemelli Ochoa vengono travolti da una macchina durante un allenamento nei pressi di Malaga. Ricardo muore, Javier resta handicappato.

• 2003: Andrei Kivilev è coinvolto in una caduta durante la seconda tappa della Parigi-Nizza. Muore poco dopo nell’ospedale di Saint Etienne.

• 2005: Alessio Galletti muore su una salita delle Asturie mentre partecipava alla 'Subida al Narancò.

• 2006: alla aSei Giorni di Gand muore lo spagnolo Isaac Galvez in seguito ad una caduta.

• 2009: Fabio Fazio, 23 anni dilettante muore dopo un malore durante la 45/a edizione del Gran Premio Città di Vinci, gara riservata ai Dilettanti Elite Under 23.

• 2010: al Giro del Friuli muore Thomas Casarotto, che viene 'centratò in pieno da un’auto.

• 2011: il belga Wouter Weylandt cade e muore durante la terza tappa del Giro d’Italia.

• 2016: il belga Antoine Demoitiè muore in ospedale a Lille (Francia) dopo essere stato investito da una moto durante la Gand-Wevelgem.

• 2018: il belga Michael Goolaerts muore colpito da un arresto cardio-respiratorio durante la Parigi-Roubaix. Goolaerts aveva 23 anni.

• 2019: il giovane belga Bjorg Lambrecht, 22 anni, muore le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa del Giro di Polonia.