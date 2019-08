Juve, a un passo scambio Cancelo-Danilo

TORINO, 5 AGO - Per uno scambio, quello tra Dybala e Lukaku, che sembra sfumato ce n'è un altro che sta andando in porto. E sempre sull'asse Juventus-Manchester, ma questa volta sponda City. Sembra fatta per l'operazione che porterà in Inghilterra Cancelo, dopo un solo anno in bianconero, e il brasiliano Danilo a Torino. Previsto per la Juventus anche un robusto conguaglio.