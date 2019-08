Bahrain-Merida,ufficiale arrivo di Landa

ROMA, 5 AGO - Mikel Landa correrà nel 2020 per il team Bahrain Merida. Dopo le indiscrezioni che lo hanno accompagnato nell'ultimo Tour, adesso c'è anche l'ufficialità per il passaggio del corridore basco dalla Movistar alla squadra bahreinita. "E' con enorme piacere che diamo il benvenuto nel team a Mikel. È uno dei migliori atleti al mondo per i grandi giri e i risultati parlano chiaro in questo senso", lo ha salutato il general manager Brent Copeland. Landa, 29 anni, è professionista dal 2011. Nel 2015 ha ottenuto i suoi primi successi nel grandi giri: ha vinto una tappa della Vuelta e due frazioni del Giro, chiuso al terzo posto. Quest'anno è stato quarto al Giro d'Italia e sesto al Tour. "Sono orgoglioso che il team Bahrain Merida mi abbia scelto: sono felice di far parte di questo progetto. Mi sento davvero motivato in vista delle prossime sfide", ha detto Landa. Nel team bahrenita Landa sostituirà Vincenzo Nibali che la prossima stagione dovrebbe approdare alla Trek-Segafredo, anche se manca ancora l'ufficialità.