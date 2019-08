E.League: per Toro il Pyunik o i Wolves

TORINO, 5 AGO - Saranno gli armeni del Pyunik o gli inglesi del Wolverhampton, che in attacco hanno appena ingaggiato Patrick Cutrone, gli avversari del Torino nei play off di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio degli spareggi, ultimo ostacolo per l'accesso ai gironi della competizione. Per accedere alla sfida, però, i granata dovranno prima superare il doppio confronto con i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk: giovedì sera l'andata al Grande Torino, il ritorno il 15 agosto.