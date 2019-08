Messi si ferma al primo allenamento

ROMA, 5 AGO - Comincia male la nuova stagione per Leo Messi. Il fuoriclasse argentino si è infortunato nel suo primo allenamento col Barcellona e dovrà quindi rinunciare alla tournee dei blaugrana negli Stati Uniti. E' lo stesso club catalano ad annunciarlo, spiegando che Messi ha dovuto interrimopere il lavoro sul campo e che gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di recupero e non si sa quindi se Messi sarà disponibile per l'avvio della Liga, in programma il 16 agosto con l'anticipo Athletic Bilbao-Barcellona. Nella trasferta in Usa, il Barca ha in programma anche due sfide con il Napoli di Carlo Ancelotti, giovedì e sabato.