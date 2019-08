Bennacer, se Milan chiama non dici no

MILANO, 5 AGO - "Il Milan è una delle squadre più gloriose al mondo per la sua storia. Quando il Milan chiama, non puoi dire di no. Devi solo andarci". Il nuovo centrocampista del Milan Ismael Bennacer rivela perché ha accettato la corte dei rossoneri, firmando un contratto di 5 anni. "Sono molto contento di essere qui - aggiunge in una breve intervista apparsa sui canali social del Milan - e di far parte di questo club. Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui. Un messaggio ai tifosi rossoneri? Forza Milan, tutti insieme siamo una grande squadra. Darò tutto me stesso per i tifosi e per la mia squadra. Non vedo l'ora di iniziare, mi farò trovare pronto al 2000%".