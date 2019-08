Classifica Atp: Fognini esce da top 10

ROMA, 5 AGO - Due passi indietro per Fabio Fognini, 39 in avanti per Jannik Sinner. La nuova classifica ATp segna due nuovi capitoli nella storia tennistica del n.1 tricolore e della giovane promessa azzurra, col ligure che esce dalla top 10 dopo essere stato il primo italiano ad entrarci dopo quasi 41 anni e il 17enne l'altoatesino che raggiunge il suo best ranking, al n.135, continuando la scalata verso posizioni più importanti. L'uscita di Fognini dai migliori dieci era attesa dopo la mancata difesa del titolo a Los Cabos, ma resta undicesimo. Il leader resta Novak Djokovic, davanti a Nadal e Federer. Quanto agli altri azzurri, Matteo Berrettini scende al 26/ posto (-3). Grazie alla semifinale a Kitzbuehel risale nove gradini invece Lorenzo Sonego, al numero 47, con lievi progressi per Marco Cecchinato, ora numero 61, e Andreas Seppi, 78/o. Travagliacon il titolo nel challenger di Sopot balza al 79/o posto ritoccando il best ranking. Due passi indietro per Thomas Fabbiano, n.84 e settimo azzurro nella top 100.