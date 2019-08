Tifosi Juve in attesa Dybala al JMedical

TORINO, 5 AGO - Tifosi della Juventus in attesa, davanti al JMedical, dove questa mattina è atteso Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe sottoporsi alle visite mediche per poi effettuare il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri. Il giocatore sembrava in partenza, destinazione Manchester United, ma le ultime voci di mercato danno per saltato lo scambio con Lukaku proprio per le resistenze del numero 10, che sembra poco convinto della destinazione. Con lui dovrebbe sostenere le visite mediche anche Alex Sandro.