Nuoto: Lochte vince campionati Usa

ROMA, 5 AGO - Lo statunitense Ryan Lochte, 35 anni, ha vinto il titolo dei 200 misti ai campionati di nuoto degli Stati Uniti a Palo Alto (California), rimettendosi in gioco, a 35 anni, per una qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo attraverso la partecipazione ai Trials. Lochte era al rientro dopo una squalifica di 14 mesi per doping che era seguita ad un'altra di dieci mesi per i fatti di Rio. Durante i Giochi 2016, con due compagni della squadra di nuoto statunitense, aveva denunciato di essere stato rapinato in una stazione di servizio per nascondere invece una rissa, racconto poi smentito dalle indagini della polizia brasiliana. Il detentore di 12 medaglie olimpiche si è però rimesso in carreggiata, dedicandosi alla famiglia e trascorrendo qualche tempo in una clinica di riabilitazione per tornare ad allenarsi con continuità. Arricchito il suo palmares con il 27/o titolo nazionale - pur con un tempo non eccellente -, Lochte dovrà lottare per strappare uno dei due pass per Tokyo.