Tiro a volo: Mixed Team, primo Tricolore

UBOLDO (VARESE), 4 AGO - Giulia Pintor e Leonardo Franceschini, delle Fiamme Azzurre, hanno vinto il Campionato Italiano di Trap Mixed Team sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo. Giulia, 40 anni a novembre, è sarda di Oristano mentre Franceschini è umbro originario di Norcia. I due hanno conquistato il tricolore nella gara che a Tokyo 2020 sarà nel programma del tiro a volo al posto del double trap. I due agenti penitenziari avevano chiuso in testa le qualificazioni con il punteggio di 145/150, alla pari con i Carabinieri Daniele Resca e Federica Caporuscio, poi battuta in finale per 46-42. Terzo posto per un altro duo di Carabinieri, Emanuele Bernasconi e Alessia Iezzi, che per il bronzo hanno battuto 47-41 la coppia della Nazionale formata da Valerio Grazini e Silvana Stanco. Al primo appuntamento per il Tricolore del Misto hanno preso parte 47 coppie.