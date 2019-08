Brescia vince 2-0 il test col Besiktas

MILANO, 4 AGO - Test internazionale vincente per il Brescia che a Grodig, in Austria, ha battuto i turchi del Besiktas col risultato di 2-0 nel segno di Donnarumma, autore di una doppietta. La squadra di Corini sblocca al 47' del primo tempo con il suo numero 9 a infilare Karius di piatto su cross di Martella. Il bis, Donnarumma lo serve all'8' sfruttando un errore di Vida e punendo stavolta Yavakuran in diagonale. Mercoledì sempre in Austria (a Westendorf) per le rondinelle nuovo test con un'altra squadra turca, l'Alanyaspor.