MotoGp: riscatto Dovizioso nel warm-up

ROMA, 4 AGO - E' Andrea Dovizioso (1:57:052) il più veloce nel warm up di Brno, svolto su pista asciutta. Il pilota della Ducati ha preceduto Maverick Vinales (vicinissimo e distaccato di appena 37 millesimi) e Jack Miller (+67 millesimi). Solo 6/o tempo per il 'poleman' Marc Marquez mentre Valentino Rossi non va oltre la 19ma posizione (+0.831). La gara scartterà alle 14.