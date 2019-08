Ciclismo:a San Sebastiàn vince Evenepoel

ROMA, 3 AGO - Il 19enne belga Remco Evenepoel, fenomeno annunciato del ciclismo al punto che in patria viene già paragonato al 'Cannibale' Eddy Merckx, ha vinto per distacco la 'Clasica' di San Sebastian, la prima corsa in linea di 'peso' che ha corso fra i professionisti. L'azione decisiva del giovane fuoriclasse, che in salita era stato staccato ma poi si era riportato sul gruppo dei migliori, è cominciata quando ha risposto all'attacco del lettone Toms Skujins, che ha prima raggiunto e poi distanziato, andandosene verso il traguardo. Evenepoel, che ha pianto per la felicità dopo aver vinto, è il terzo belga della storia ad imporsi a San Sebastiàn, dopo Criquielion e Gilbert. Per lui è anche la 4/a vittoria da professionista, dopo una tappa e la classifica finale del Giro del Belgio e una tappa della Adriatica Ionica. Secondo a 38'' si è piazzato l'altro belga Greg Van Avermaet, campione olimpico a Rio, terzo lo svizzero Marc Hirschi, campione del mondo under 23 a Innsbruck. Migliore degli italiani Giulio Ciccone, 11/o.