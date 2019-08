Moto3: R.Ceca, pole ad Arbolino

ROMA, 3 AGO - Sarà l'italiano Tony Arbolino (Honda) a partire in pole position nel Gp della Repubblica Ceca, che si disputa domani a Brno. Nelle qualifiche disturbate dalla pioggia, Arbolino - che oggi compie 19 anni - con il tempo di 2'18''020 ha preceduto di quattro decimi il britannico John McPhee (Honda) e di otto Niccolò Antonelli (Honda). Partirà dalla sesta posizione, in seconda fila, lo spagnolo Aron Canet (Honda), che è in lotta per il titolo mondiale con Lorenzo Dalla Porta, rimasto invece nelle retrovie.