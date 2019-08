Palermo: Pergolizzi nuovo allenatore

PALERMO, 3 AGO - "Abbiamo affidato per l'area tecnica la responsabilità a Renzo Castagnini, la panchina a una vecchia conoscenza, l'unico allenatore che ha vinto uno scudetto a Palermo che è Rosario Pergolizzi": nel 2009 si aggiudicò il trofeo Primavera. Ad annunciarlo è stato Rinaldo Sagramola in rappresentanza del vertice del nuovo Palermo formato dal presidente Dario Mirri, dal vicepresidente Tony Di Piazza e dallo stesso amministratore delegato Sagramola. Tutti e tre hanno parlato nel corso della conferenza allo stadio per presentare la nuova società. "Per il settore giovanile - continua Sagramola - la responsabilità organizzativa sarà affidata a una persona che antepone la passione agli interessi, che è Rosario Argento; il direttore sportivo del settore giovanile con il compito di coadiuvare il lavoro di Castagnini sarà Leandro Rinaudo. Alla squadra ci stiamo lavorando, allenatore e ds saranno presentati lunedì".