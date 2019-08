MotoGp: R.Ceca, Marquez domina la Fp3

ROMA, 3 AGO - Nessun dato nuovo è venuto dalla terza sessione di prove libere della MotoGp a Brno, dove domani si disputerà il Gp della Repubblica Ceca. A causa dell'asfalto bagnato per intense piogge notturne, i piloti sono rimasti lontani dai tempi della Fp2 di ieri, rimasti validi per l'accesso alla Q2, che si disputerà quasi di sicuro su asfalto asciutto, in condizioni ben diverse. Il più veloce questa mattina è stato Marc Marquez, con la Honda, in 2'04''279, davanti a Maverick Vinales (Yamaha). Quarto tempo per Danilo Petrucci con la Ducati e quinto per Valentino Rossi (Yamaha). Ieri, invece, Fabio Quartararo (Yamaha) aveva fermato il cronometro su asciutto sull'1'55''802, precedendo di un soffio Marquez. Oltre a loro, hanno l'accesso diretto alla Q2 Jack Miller, Andrea Dovizioso, oggi solo 13/o, Vinales, Alex Rins, Franco Morbidelli, Cal Crutchlow, Rossi e Petrucci.