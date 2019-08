Basket: Showtime Lakers diventa serie Tv

ROMA, 2 AGO - Nel momento in cui la NBA sta per celebrare i 70 anni, arriva l'annuncio della rete tv statunitense HBO che il celebre 'Showtime', il gioco spettacolare, dei Los Angeles Lakers dominatori degli anni '80 diventa una serie televisiva. Il 'serial' si baserà sul libro, che negli States ha avuto grande successo, ""Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s", dello scrittore Jeff Pearlman, che tratta del team e di uno dei periodi più appassionanti della storia del basket. E' già stato scelto l'attore, Jason Clarke, che interpreterà l'ex fuoriclasse Jerry West che di quei Lakers era il general manager. Regista sarà Adam McKay. "Non vedo l'ora di cominciare a girare - è stato il suo commento -: ho letto il libro e mi ha appassionato. C'è il sesso, il razzismo, ci sono tragedie e storie di redenzione, e un cambio culturale gigantesco negli Usa". Ora non rimane che trovare gli interpreti adatti per i vari 'Magic' Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Kurt Rambis, coach Pat Riley.