Gp R.Ceca: Aprilia, caduta per Espargaro

ROMA, 2 AGO - Prove libere asciutte e prestazioni molto vicine tra i piloti nel venerdì sul circuito ceco di Brno, dove domenica riprende il motomondiale, ma è stata una doppia sessione non facile per i piloti Aprilia. Aleix Espargaro è scivolato nella FP2 ma ha mostrato buone prestazioni con gomme usate. Il pilota catalano ha però denunciato un rapido degrado delle gomme. Andrea Iannone ha avuto un feeling non ottimale con la RS-GP. Continuerà la ricerca del migliore assetto in vista delle qualifiche e della gara. "Con gomme da gara le cose funzionano abbastanza bene, purtroppo la caduta nelle FP2 ha complicato un po' i piani - ha spiegato lo spagnolo, 15/o nei tempi -. Ero piuttosto veloce, ma ho spinto più del solito e si è chiuso l'anteriore. Su questa pista sembra che le gomme perdano prestazione velocemente". "E' stata una prima giornata difficile, e sinceramente non me lo aspettavo - ha commentato Iannone, 18/o crono per lui -. Abbiamo sofferto sotto molti aspetti, dobbiamo provare a cambiare in maniera radicale".