Neymar: ora indagata è sua accusatrice

ROMA, 2 AGO - Najila Trindade, la modella brasiliana che sostiene di essere stata stuprata in un hotel di Parigi da Neymar, è passata dalla condizione di potenziale vittima a quella di indagata per estorsione e querela calunniosa: lo rende noto il portale di notizie Uol. La nuova situazione si è creata dopo che la polizia di San Paolo, all'inizio della settimana, ha comunicato di aver concluso le indagini avviate nei confronti dell'attaccante del Psg, sostenendo che non ci sono abbastanza elementi per accusarlo formalmente. "È importante sottolineare che tutti coloro che attivano la polizia di Stato per una falsità possono essere puniti. E questo deve essere verificato. Quindi, sì: esiste questa indagine", ha precisato il direttore del dipartimento di polizia della città di San Paolo, commissario Albano David Fernandes.