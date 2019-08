Lega Pro,maglia 60 anni al museo Franchi

FIRENZE, 02 AGO - La maglia viola con il 60 stampato a ricordare lo speciale compleanno della Serie C, donata qualche giorno fa dalla Fiorentina al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha trovato posto nello spazio museale dedicato ad Artemio Franchi, all'interno della sede della stessa Lega Pro, a Firenze. Uno spazio che è stato inaugurato qualche settimana fa, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della Serie C, con la collaborazione della famiglia Franchi e del Museo del Calcio. All'evento parteciparono fra gli altri il presidente della Fifa Gianni Infantino e il numero uno della Figc Gabriele Gravina.