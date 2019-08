Leao, i miei assist per arrivare lontano

MILANO, 2 AGO - ''Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che il Milan possa raggiungere i suoi obiettivi''. E' lo scopo del nuovo acquisto del Milan, Rafael Leao. ''Sono venuto qui - spiega l'attaccante portoghese, in un'intervista a Milan Tv - per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l'uomo. Mi piace fare assist ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. E' importante dare una mano e giocare per la squadra, non sono individualista. confermato''. Leao rivela che Kakà era uno dei suoi idoli (''un fuoriclasse'') e ripercorre una carrellata dei campioni rossoneri del passato: ''Sceglievo sempre il Milan quando giocavo alla PlayStation, era molto forte e ha vinto tante volte la Champions. Ho guardato i video di Maldini, Rui Costa, Seedorf, hanno fatto la storia del calcio. E' molto bello essere qui''.