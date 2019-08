Milan:Silva sul mercato ma tra convocati

MILANO, 2 AGO - André Silva torna tra i convocati del Milan. L'attaccante portoghese, che aveva lasciato la tournée americana per il trasferimento (poi sfumato) al Monaco, partirà oggi pomeriggio con la squadra per Cardiff, dove domani (ore 18.30) i rossoneri affronteranno il Manchester United nella terza partita della International Champions Cup, ma resta sul mercato: Jorge Mendes infatti sta lavorando per cercare di riavvivare l'interesse del club monegasco. Silva avrà il numero 27. Presente anche Bonaventura che si sta allenando da diversi giorni in gruppo dopo 8 mesi dall'intervento al ginocchio: il centrocampista però non dovrebbe essere ancora pronto per giocare uno scampolo di partita. Lunga la lista degli indisponibili: Hernandez e Caldara sono infortunati, Laxalt e Paquetà restano a Milanello per lavorare sulla condizione dopo le fatiche della Coppa America, Kessie e Bennacer non sono ancora rientrati dalle vacanze, Leao è tornato in Portogallo e Duarte in Brasile.