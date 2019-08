Napoli: Younes 'concorrenza forte'

NAPOLI, 2 AGO - "Sogno di diventare un grande calciatore e di affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra. Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione".Lo ha detto l'attaccante del Napoli Amin Younes in un'intervista al giornale tedesco Sport Bild. Il 25nne attaccante tedesco resterà in azzurro ed è pronto a reggere la concorrenza in attacco: "Davanti a me - spiega - ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e Callejon. Purtroppo sono stato sfortunato a causa di un infortunio ma tifosi hanno potuto notarmi nell'ultima parte di stagione che si può contare anche su di me e io farò il possibile per ripagarli della loro fiducia. Ancelotti è come una figura paterna per noi, insieme al figlio Davide ha creato una bellissima atmosfera nel gruppo. Punto a tornare in nazionale: se riuscirò a dare continuità di rendimento anche in questa stagione, mi giocherò le mie carte per ritornarci".