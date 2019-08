'Potenzialità calcio donne infinite'

ROMA, 2 AGO - "Ho detto in più occasioni che le potenzialità del calcio femminile sono infinite. Sono entusiasta che Stephanie Frappart sia stata scelta per arbitrare la gara di Supercoppa di quest'anno insieme alle assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal": il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin commenta così la designazione della francese, prima donna arbitro ad arbitrare una finale maschile. "La nostra organizzazione dà la massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree - ha aggiunto Ceferin - Spero che le qualità e la devozione che Stéphanie ha dimostrato in tutta la carriera, fino a raggiungere questo livello, ispirino milioni di ragazze e donne in tutta Europa e dimostrino che non devono esserci ostacoli al raggiungimento dei propri sogni".