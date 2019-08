Stadio: Roma incontra sindaco Fiumicino

FIUMICINO, 2 AGO - Nuovo incontro questa mattina tra il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ed una delegazione della Roma, guidata dal vice presidente Mauro Baldissoni, per continuare a parlare di un'ipotesi di realizzazione del nuovo stadio giallorosso su terreni ricadenti sul territorio comunale. A quanto si e' appreso, il colloquio, durato poco piu' di un'ora, a cui hanno preso parte anche il vice sindaco con delega all'Urbanistica, Ezio di Genesio Pagliuca e tecnici comunali, e' avvenuto a meta' mattinata presso la sede comunale di via Portuense. Nulla e' trapelato sul contenuto ma, come anticipato nelle scorse settimane dallo stesso Montino, il nuovo incontro, il quarto, era in agenda dopo aver messo in cantiere una serie di approfondimenti ulteriori e verifiche in corso e concordate tra le parti. Il sindaco ha piu' volte ribadito la disponibilita': "L'area c'è, le infrastrutture, in buona parte, anche e altre sono già programmate e in fase di realizzazione, come lo svincolo della A12".