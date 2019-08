Moto2: R.Ceca, Nagashima detta il passo

ROMA, 2 AGO - Il venerdì mattina del Gp in Repubblica Ceca si chiude con le libere della Moto2. Con il tempo di 2:02.080s detta il passo Tetsuta Nagashima (ONEXOX TKKR SAG Team). A breve distanza seguono Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e Augusto Fernandez (FLEXBOX HP 40). Per il futuro pilota MotoGP un ritardo di 0,06s e 0,061s per lo spagnolo. Veste i colori Tasca Racing Scuderia Moto2, Mattia Pasini che è il miglior italiano della sessione con il quarto tempo. Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) è il leader della classifica e mette a referto il diciannovesimo tempo.