Torneo intitolato al carabiniere ucciso

ROMA, 2 AGO - Il Comitato etico della Lega Pro è al lavoro per dare vita a un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega. Nella riunione, aperta dal presidente, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica del vicebrigadiere, è stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e alla famiglia del carabiniere, ucciso a Roma. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 settembre a Somma Vesuviana, un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega, quando saranno due mesi dalla scomparsa: al torneo parteciperà anche la squadra del paese campano e sarà una sfida tra ragazzi coetanei dei due giovani accusati dell'omicidio. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha assicurato che si va in questa direzione in sinergia con la Figc. Ghirelli ha contattato e parlato con il Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno e ne è scaturito un impegno comune in questa direzione.