F1: a settembre Universo Ferrari

ROMA, 2 AGO - La Ferrari apre le porte di Maranello per la prima volta anche al grande pubblico. Nel mese di settembre si terrà un evento eccezionale nella sede storica della Rossa. Universo Ferrari sarà la prima esposizione assoluta dedicata al mondo Ferrari e avrà in programma anche dei giorni di apertura al pubblico. Ferrari riserva alla propria clientela internazionale la possibilità di ammirare in esclusiva e privatamente i suoi ultimi modelli. Ma per la prima volta Universo Ferrari estenderà in via eccezionale questa possibilità ai fan e agli appassionati del Cavallino Rampante. In una struttura realizzata appositamente per l'evento a poca distanza dalla fabbrica, Universo Ferrari prevede aree dedicate a tutte le attività dell'azienda, dalle classiche alle corse così come ai modelli in gamma. Ulteriori informazioni sull'evento e su come accedervi saranno presto disponibili su www.ferrari.com.