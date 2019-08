E. League: Torino avanti in preliminari

ROMA, 1 AGO - Il Torino si è qualificato per il terzo turno dei preliminari di Europa League. Nel ritorno del secondo turno i granata hanno battuto gli ungheresi del Debrecen 4-1 (all'andata 3-0 per il Torino). Nel prossimo turno la formazione di Walter Mazzarri affronterà la vincente del match tra i danesi dell'Esbjerg ed i bielorussi dello Shakhtyor. Granata in vantaggio dopo 25 minuti grazie al gol di Zaza. A segno anche Izzo (32' pt). Nella ripresa, al 7' il Debrecen riapre la partita grazie alla rete di Garba ma prima Belotti (24' st) e poi il baby Millico nel finale (47' st) chiudono definitivamente i giochi.