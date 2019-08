Fiorentina, Lirola è ufficiale

FIRENZE, 1 AGO - Dopo aver sbrigato le ultime formalità la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Pol Lirola dal Sassuolo. L'esterno difensivo spagnolo, nazionale Under 21, arriva in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni più 4 di bonus e 10% della futura rivendita, mentre il giocatore ha firmato un contratto di 5 anni e da oggi pomeriggio è a disposizione della sua nuova squadra in ritiro a Montecatini. Sfuma invece la possibilità per la Fiorentina di prendere Radja Nainggolan: all'accordo di massima trovato ieri con l'Inter sulla base del prestito e una grossa parte dell'alto ingaggio (4,5 milioni annui) pagato dal club viola con una partecipazione di quello nerazzurro, non è corrisposto il via libera del giocatore che per ragioni familiari e affettive ha scelto di tornare a Cagliari. Dunque la società di Rocco Commisso dovrà andare a caccia di nuovi obiettivi per il centrocampo.