Vettel,non siamo al livello che vorremmo

ROMA, 1 AGO - ''Sono piuttosto realista, per noi è stato grandioso il podio in Germania perche' non avevamo nulla da perdere, ma certo non siamo al livello che vorremmo''. In vista del Gp d'Ungheria Sebastian Vettel resta cauto nonostante l'exploit in Germania dove è arrivato secondo partendo dall'ultima posizione. ''Se parti dall'ultimo posto e arrivi sul podio devi essere contento perche' è molto lunga. Però siamo arrivati al traguardo con una sola vettura e non è certo quello che coi aspettavamo''.