Rugby: disegno Leonardo su maglia Italia

ROMA, 1 AGO - Il disegno leonardesco dell'Uomo Vitruviano, lo stesso delle monete da 1 euro, comparirà sul retro delle maglie che la nazionale italiana di rugby utilizzerà ai Mondiali in Giappone (20 settembre-2 novembre) e poi nel 6 Nazioni 2020. Lo fa sapere la Macron, sponsor tecnico degli azzurri, con una nota in cui spiega che nella parte posteriore della casacca" al centro delle spalle, c'è la tasca per il Gps e sul fondo, in rilievo, il disegno leonardesco dell'uomo vitruviano che illustra le proporzioni ideali del corpo umano in perfetta sintonia con Terra e Universo". Si spera che il Segno di Leonardo da Vinci porti bene all'Italrugby, che in terra giapponese avrà il difficilissimo compito di battere una tra Nuova Zelanda e Sudafrica (del girone fanno parte anche Canada e Namibia) se vorrà superare la prima fase e centrare l'obiettivo della qualificazioni ai 4/i di finale. Intanto il ct O'Shea ha convocato 38 giocatori per i test premondiali di agosto con l'Irlanda a Dublino e con la Russia a S.Benedetto del Tronto.