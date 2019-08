Volley: Mondiale Russia, altre 2 città

ROMA, 1 AGO - La federazione internazionale di pallavolo ha annunciato oggi Kemerovo e Yaroslavl come le ultime due città ospitanti del Campionato mondiale di pallavolo maschile in Russia nel 2022. In tutto saranno dieci le località scelte. In particolare Kemerovo, nel sud-ovest della Siberia, e Yaroslavl, a nord-est di Mosca, condividono entrambi una forte passione per la pallavolo. Kemerovo ospita i campioni russi della Super League del 2019, Kuzbass Kemerovo, dove competono diversi giocatori nazionali russi, tra cui Igor Kobzar, Inal Tavasiev, Victor Poletaev, Yaroslav Podlesnykh e Anton Karpukhov. La squadra di pallavolo di Yaroslavl, Yaroslavich, vanta tre campioni olimpici nella sua squadra: Sergey Grankin, Yury Berezhko e Alexander Sokolov. Entrambe le regioni hanno garantito garanzie politiche e finanziarie per le loro sedi. Kemerovo e Yaroslavl si uniscono ad altre otto grandi città, Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Kazan, Ekaterinburg, Ufa e Novosibirsk