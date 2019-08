Ghirelli,via stagione C con nuove regole

ROMA, 1 AGO - Parte la nuova stagione della C. Tra 48 ore il primo impegno in campo con la Coppa Italia e il presidente Ghirelli accoglie il nuovo designatore CAN PRO, Antonio Damato. "Benvenuto in Lega Pro, in uno dei campionati più importanti, impegnativi, ma belli allo stesso tempo. Inizia una nuova stagione. Mi piace sottolineare e scrivere il nuova in caratteri cubitali, perché la Lega Pro ha svoltato con nuove regole ed ha acquisito, col tempo e con i fatti, una credibilità più forte. La nostra Lega è la Lega della formazione: questa è la nostra base. Ci sono esempi - afferma Ghirelli - che ci rendono orgogliosi, come la crescita di giocatori, di dirigenti e tecnici. Questa è la Lega Pro- e sono sicuro- che anche tu e il tuo 'team' contribuirete a farla crescere. In bocca al lupo per una stagione che sta nascendo a te ed all'organico della Can Pro, ai 73 arbitri, ai 157 assistenti ed ai 60 osservatori".