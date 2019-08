Pirelli, gomme più dure per Gp Brasile

ROMA, 1 AGO - La Pirelli ha ufficializzato le mescole che porterà in pista a Interlagos per il Gran Premio del Brasile, in programma dal 15 al 17 novembre 2019. Il fornitore unico italiano ha optato per le tre mescole più dure della gamma 2019, ovvero la Hard (bianca), la Medium (gialla) e la Soft (rossa). Come per gli altri weekend di gara, ogni pilota ha l'obbligo di conservare per il Q3, l'ultima manche delle qualifiche, un set della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara, insieme ad almeno uno dei due set restanti. I team sono liberi di scegliere i 10 set rimanenti, per un totale di 13 set a disposizione per il weekend.