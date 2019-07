Serie D: ripescate Agropoli e Pomezia

ROMA, 31 LUG - Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D, Serie C femminile e della Divisione Calcio a 5. Per quanto riguarda quest'ultima, sarà la stessa Divisione a stabilire gli eventuali ripescaggi necessari al completamento degli organici. In particolare, in Serie D sono state confermate le esclusioni di Cuneo e Rezzato che, pur avendone diritto, non hanno presentato la domanda d'iscrizione. Non sono state ammesse Città di Gela e Francavilla Calcio 1927 per la mancata presentazione del ricorso contro il parere negativo della CoViSoD. Accolti invece i ricorsi di Corigliano, Fanfulla, Roccella, Palmese e San Tommaso Calcio. A completamento dell'organico ordinario, composto da 162 società, sono state ripescate Agropoli, Legnago Salus, Pomezia Calcio 1957, Olympia Agnonese, Legnano, Gladiator 1924, Polisportiva Tamai e Città di Anagni Calcio. Quest'ultima ha preso il posto del Pavia