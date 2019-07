Morto a 89 anni Guido Vandone

TORINO, 31 LUG - Torino in lutto per la morte di Guido Vandone, 89 anni, portiere del settore giovanile che debuttò in serie A il 15 maggio 1949. Con i suoi giovani compagni sostituì sul campo il Grande Torino, all'indomani della Tragedia di Superga, vincendo le partite che mancavano alla fine del campionato e conquistando anche sul campo uno scudetto già assegnato ai granata. In carriera - ricorda il Torino sul proprio sito - Vandone giocò anche con Savona, Prato, Lecce e Cuneo. La figura di Vandone è stata anche ricordata dal club a Debrecen, in Ungheria, Nazione a cui è legato dalla figura del direttore tecnico del Grande Torino, Ernest Egri Erbstein. "Con Vandone ci lascia una figura di rilievo nella storia granata - si legge sul sito web del Torino - uno degli ultimi calciatori della rosa del Grande Torino".