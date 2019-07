Mornati a Petrucci, 'condizioni mutate'

ROMA, 31 LUG - "Sono amareggiato, visto il rapporto schietto che intercorre con il presidente Petrucci, del contenuto e dei termini utilizzati nella sua dichiarazione sui fondi High School del basket femminile". Il segretario generale e responsabile della preparazione olimpica del Coni, Carlo Mornati, replica così, al telefono con l'ANSA, al numero uno della Fip che ha annunciato di aver "registrato le prime ritorsioni" in merito alla posizione assunta dalla federazione nella vicenda legata ai rapporti tra il comitato olimpico nazionale italiano e Sport e Salute Spa. "E' spiacevole la dietrologia alla base del ragionamento. Non versa solo la Fip in questa situazione ma tutte le federazioni: nonostante le difficoltà economiche successive all'approvazione della legge di bilancio abbiamo onorato tutti i contratti in essere. Sono semplicemente cambiate le condizioni rispetto all'anno scorso. Abbiamo 40 milioni di risorse anziché 410".