Petrucci, già ritorsioni dal Coni

ROMA, 31 LUG - "Già oggi purtroppo devo constatare che la posizione che ha assunto insieme ad altre federazioni il basket non è stata gradita dai vertici del Coni e registro subito le prime ritorsioni". Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro dopo essere stato numero 1 del Coni per 14 anni, esprime all'ANSA la sua amarezza. "Stranamente, proprio oggi mi hanno comunicato che non ci sono più i contributi del Coni per la high school della pallacanestro, che su richiesta proprio del Coni abbiamo costituito alcuni anni fa all'Acquacetosa, dove le ragazze frequentavano il liceo sportivo e vivevano nel college partecipando anche a dei campionati giovanili. Sarà mia premura - conclude adirato Petrucci - informare chi di dovere della vicenda e annullare questa iniziativa che era senz'altro meritoria".