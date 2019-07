Milan: visite mediche per Leao

MILANO, 31 LUG - Giornata di visite mediche per i nuovi acquisti del Milan. Da questa mattina è all'interno de ''La Madonnina'' Rafael Leao, nel pomeriggio è invece atteso Leo Duarte, il quale si recherà alla clinica direttamente dopo esser sbarcato a Malpensa con un volo dal Brasile. Leao domani tornerà in Portogallo per completare il periodo di ferie e rientrerà a Milano solo settimana prossima; Duarte invece dovrebbe aggregarsi immediatamente alla squadra che domani riprenderà ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da Giampaolo. Giornata di esami anche per Theo Hernandez: il terzino è arrivato a ''La Madonnina'' in stampelle per svolgere degli controlli alla caviglia destra infortunata in amichevole contro il Bayern Monaco. Il Milan vuole capire se il giocatore può recuperare in tempo per la prima di campionato.