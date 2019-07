Atalanta, 4-1 in rimonta a Norwich

BERGAMO, 30 LUG - L'Atalanta si affida alla doppietta del nuovo acquisto Luis Muriel, a Pasalic e a Barrow per rimontare (4-1) il Norwich City (neopromosso in Premier League) a Carrow Road nella seconda amichevole della propria tournée britannica. Nel primo tempo vantaggio per i locali di Cantwell (16') sul filtrante di Leitner. Il pari, a tiro di intervallo, è di Muriel lesto a insaccare a mezz'altezza dopo il malinteso tra il portiere Fahrmann e Klose che serve involontariamente il colombiano a centro area. Probabile acciacco per Ilicic, sostituito al 44' da Malinovskyi. Nella ripresa Gollini salva lo score due volte (2' e 5'), quindi Duvan Zapata gioca per la prima volta dal rientro dalla Copa America subentrando a Gomez (14') e consentendo a de Roon di servire la doppietta all'ex Siviglia e Fiorentina (17'). Chiudono a 6' dal 90' il rigore in movimento di Pasalic grazie all'assist da destra di Castagne con Barrow a rifinire l'azione e al 47' Barrow lanciato da Malinovskyi.