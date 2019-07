Boateng, a Firenze c'è buon progetto

FIRENZE, 30 LUG - "Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l'entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di cominciare". Lo ha detto Kevin Prince Boateng confermando il trasferimento alla Fiorentina. "Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene - ha aggiunto il giocatore lasciando il ritiro della squadra emiliana a Vipiteno -. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il calcio. Non vedo l'ora. Forza viola". na decisione dietro cui ci sarebbe anche la scelta da parte di Boateng di rimanere in Italia (respingendo le proposte dell'Eintracht Francoforte) dopo la ritrovata unione con la moglie Melissa Satta. L'ex milanista è atteso a Firenze domani in giornata per le firme e aggregarsi da subito alla sua nuova squadra.