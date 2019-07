Ct Usa donne Ellis lascia dopo trionfo

ROMA, 30 LUG - La ct della nazionale statunitense di calcio femminile, Jill Ellis, a neanche un mese dalla vittoria del Mondiale, ha annunciato che lascerà a breve il suo incarico. "Ho sempre creduto nei cambiamenti e penso che per me sia questo è il momento giusto per dimettermi, lasciando un team in grado di rimanere ai vertici calcio femminile", dichiara sul sito della federazione Usa. In carica dal 2014, 52 anni, la ct ha vinto due Mondiali consecutivi, nel 2015 in Canada e poche settimane fa in Francia. La federazione, nel porgerle i ringraziamenti per il suo lavoro e i successi cui ha portato il calcio femminile Usa, ha annunciato che Ellis si dimetterà al termine di un tour della nazionale già fissato per ottobre e che per il prossimo anno avrà il ruolo di ambasciatrice federale. "L'opportunità di allenare questa squadra e lavorare con queste donne fantastiche è stato l'onore di una vita - le parole dell'allenatrice -. Voglio ringraziarle e lodarle per il loro impegno e la passione".