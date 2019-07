Cutrone al Wolverhampton, auguri Milan

MILANO, 30 LUG - Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore del Wolverhampton. Lo annuncia il Milan con una nota ufficiale sul sito, facendo un ''in bocca al lupo speciale'' all'attaccante, prodotto del vivaio rossonero. ''Ac Milan - si legge - comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone. Il club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club. A Patrick uno speciale ''in bocca al lupo'' per la sua nuova avventura professionale''. Il Milan incassa 18 milioni più 5 di bonus.