Serie D: Giannichedda tecnico U19 e U18

ROMA, 30 LUG - La Lega nazionale dilettanti inaugura il nuovo corso delle selezioni giovanili con l'ufficialità di Giuliano Giannichedda sulla panchina della Rappresentativa Serie D-Under 19 e dell'Under 18. "Sono davvero felice di questa nuova avventura, arrivo qui con grande voglia e determinazione - le prime parole di Giannichedda - Lavorare coi giovani è sempre stato molto stimolante per me, ecco perché non ho avuto dubbi ad accettare subito questa nuova sfida. L'obiettivo è quello di costruire un gruppo di ragazzi tecnicamente validi ed intelligenti, non vedo l'ora di cominciare". "La storia tra Giannichedda e la LND si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo - ha commentato il presidente della Lega D Cosimo Sibilia - Cercavamo un profilo giovane e abituato ad allenare i ragazzi, scegliere Giuliano è stato facile. Grazie alla sua competenza e alle sue qualità morali sono sicuro che ci aiuterà tantissimo in questo percorso di crescita per valorizzare i talenti dei campionati dilettantistici".