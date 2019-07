Azzurri: Franceschini nuovo tecnico U.20

ROMA, 30 LUG - Sono stati ufficializzati i nuovi tecnici delle Nazionali giovanili maschili, che domani e giovedì parteciperanno al Centro Tecnico di Coverciano alla riunione promossa dal Coordinatore tecnico delle rappresentative, Maurizio Viscidi, per cominciare a programmare la stagione. Dopo l'incarico a Paolo Nicolato a guidare l'Under 21, Daniele Franceschini è stato promosso, dopo due stagioni sulla panchina dell'U18, a seguire l'U.20, mentre per l'U.19 la Federazione ha deciso di puntare su Alberto Bollini. Carmine Nunziata e Daniele Zoratto alleneranno rispettivamente l'U.18, impegnata a ottobre nel Mondiale in Brasile, e l'U.17; sulla panchina dell'U.16 arriva Bernardo Corradi, vice prima di Nunziata all'U.17 e poi di Federico Guidi all'U.19. Patrizia Panico, prima donna della storia ad allenare una nazionale maschile in Italia, resta confermata alla guida dell'U.15.