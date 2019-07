Volley donne: Italia al lavoro per Tokyo

ROMA, 30 LUG - A caccia del pass per i Giochi di Tokyo, la nazionale italiana femminile di pallavolo è al lavoro a Catania, oggi con un doppio allenamento, per preparare il torneo di qualificazione che dal 2 al 4 agosto prossimi nella città etnea ne mette in palio uno. Le ragazze di Davide Mazzanti affronteranno venerdì il Kenya, sabato il Belgio e domenica l'Olanda. "Il Kenya potrebbe essere l'avversario più facile sulla carta, ma non va sottovalutato; il Belgio è un'ottima squadra ma la sfida più importante, in teoria, è con l'Olanda - spiega Anna Danesi -. Si sente un po' di pressione, tutti puntano su di noi e vogliamo portare a casa la qualificazione. Andare a gennaio sarebbe più complicato, meglio centrare subito questo obiettivo". "Saranno partite toste, soprattutto se non terremo alta l'attenzione - commenta Elena Pietrini -. Non dobbiamo abbassare il livello di concentrazione, come c'è già successo. Tutto il gruppo ha tanta voglia di riscattarsi dopo la Final Six della Volley nation league".