Bolt, zero probabilità che torni in gara

ROMA, 30 LUG - "C'è una probabilità pari allo zero per cento di tornare a gareggiare": Usain Bolt spazza via le voci di un suo clamoroso ritorno in pista e sceglie 'Sports Illustrated' per chiarire l'equivoco nato dopo che il velocista giamaicano, detentore dei record mondiali sui 100 e 200 metri e di otto ori olimpici, aveva pubblicato due video sul proprio account social in cui lo si vedeva intento, insieme a due compagni, prima in un allungo in salita e poi in una serie di esercizi addominali, il tutto accompagnato dalla didascalia "Day one" che ha fatto correre l'immaginazione di un suo ritorno sulla scena agonistica, con vista Tokyo 2020. L'olimpionico plurimedagliato ha confessato di essere "fuori forma" e di aver assunto un personal trainer che lo aiuta a controllare il peso. I record del mondo di Bolt sui 100 (9"58) e 200 (19"19) metri stanno per compiere dieci anni, raggiunti ai Mondiali di Berlino nel 2009, e lo sprinter giamaicano ha detto di "sperare che non vengano battuti presto".