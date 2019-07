Marquez, anche a Brno nulla è scontato

ROMA, 30 LUG - Solo una volta giù dal podio da quando corre in MotoGp (2013) e mai oltre il quarto posto. Il circuito di Brno è per Marc Marquez la pista giusta dalla quale ripartire alla conquista di quello che sarebbe il quarto titolo mondiale consecutivo. Forte della bella vittoria in Germania e dei 58 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, il campione di Cervera ha approfittato della pausa per ricaricare le batterie. E ora è pronto per il decimo appuntamento della stagione. "Sono entusiasta di tornare in moto - dice il pilota spagnolo - La pausa estiva è sempre piacevole per rilassarsi, ma dopo un po' ti mancano la squadra e la moto. Sono pronto per tornare al lavoro. Brno è un circuito divertente dove guidare. Abbiamo terminato la prima metà della stagione in modo molto positivo e ora dobbiamo concentrarci per continuare. Brno è un circuito in cui molti piloti sono spesso forti, quindi non possiamo dare nulla per scontato. Spero che la ripresa di Jorge stia andando bene e che presto lo rivedremo in squadra".